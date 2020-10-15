В Конотопе браконьер за убийство двух косуль отделался штрафом Конотопский горрайонный суд наказал мужчину, который охотился в ландшафтном парке «Сеймский».

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 22 апреля.

1 марта около 22 часов мужчина, осознавая, что охота на территории природно-заповедного фонда, без соответствующего разрешения, строго запрещена, направился в региональный ландшафтный парк «Сеймский». Мужчина захватил с собой охотничий карабин «Remington Model 783» с устройством для снижения звука выстрела, фонарем и патронами.

В парке охотник застрелил двух самцов косули, погрузил туши животных в салон машины и вернулся домой. Водитель авто якобы ничего не знал о намерениях обвиняемого.

Мужчина имеет удостоверение охотника с 2015 года.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Его оштрафовали на 10 200 гривен.