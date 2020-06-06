У Тростянці до свят прикрасили парк Чайковського

Великодні інсталяції та фотозони вдало доповнюють ніжну й яскраву весняну зелень.
Великодні писанки виготовлені вмілими руками дітей та педагогів шкіл і садочків, гуртківців Палацу дітей та юнацтва громади. Прикрасили деревця поблизу Європейського майданчика працівники закладів культури.
Сьогодні у парку відкривається виставка творчих робіт дорослих жителів міста і сіл Тростянецької громади «Писанковий дивосвіт».
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