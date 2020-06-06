Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:39203

У Тростянці до свят прикрасили парк Чайковського

Тростянецький парк ім. П. І. Чайковського – красивий і охайний завжди, але у ці передсвяткові дні він уперше приємно дивує й радує містян новою, казковою красою.

Великодні інсталяції та фотозони вдало доповнюють ніжну й яскраву весняну зелень.

Великодні писанки виготовлені вмілими руками дітей та педагогів шкіл і садочків, гуртківців Палацу дітей та юнацтва громади. Прикрасили деревця поблизу Європейського майданчика працівники закладів культури.

Сьогодні у парку відкривається виставка творчих робіт дорослих жителів міста і сіл Тростянецької громади «Писанковий дивосвіт».

Досуг Тростянец
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы
20.07.2020 09:41

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы

На прошедших выходных неизвестные завалили одну из скульптур медвежонка....

В Тростянце показали модель реконструкции городских памяток
07.07.2020 21:43

В Тростянце показали модель реконструкции городских памяток

Фото эскизов показал в Фейсбуке Александр Хоруженко....

В Тростянецком парке поселилась медвежья семья
02.07.2020 15:11

В Тростянецком парке поселилась медвежья семья

Продолжается благоустройство нового парка на реке Боромля в Тростянце....

В Тростянце у Круглого Двора появилась сказочная карета
18.06.2020 15:26

В Тростянце у Круглого Двора появилась сказочная карета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала местная журналистка Леся Шелест....

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом
06.06.2020 11:13

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом

5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.