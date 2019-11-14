На главу Сумского апелляционного суда завели дело Более двух месяцев осужденный за убийство находился на свободе - по жалобе руководителя прокуратуры открыто дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда.

По жалобе руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця решением Высшего совета правосудия открыто дисциплинарное дело в отношении главы Сумского апелляционного суда.

Основанием для обращения в ВСП послужило необоснованное оставление без рассмотрения ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении мужчины, осужденного приговором Заречного районного суда города Сумы 9 сентября 2020 года за убийство человека с инвалидностью к 9 годам лишения свободы. По этому приговору осужденному продлено содержания под стражей до 7 ноября 2020 года. Осужденный приговор обжаловал. Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 29 октября 2020 года, однако заседание не состоялось. 2 ноября 2020 года прокурором в апелляционный суд подано ходатайство о продлении срока содержания под стражей, которое тоже не рассмотрено, поэтому осужденный был освобожден из-под стражи.

Лишь после того, как в январе 2021 года приговор вступил в законную силу, обвиняемый был взят под стражу. То есть, более двух месяцев человек, который нанес 8 ударов ножом человеку с инвалидностью и был приговорен к 9 годам, находился на свободе без всякого меры пресечения.

В решении ВСП указано, что именно непринятие судьей всех необходимых мер для рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого является существенным нарушением норм процессуального права. Изложенное свидетельствует о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Сумского апелляционного суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.