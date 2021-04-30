Вчерашний пожар в Старом Селе под Сумами оказался поджогом

Утром 29 апреля в Сумское районное управление полиции с сообщением о преступлении обратился 67-летний житель Старого Села Сумского района. Мужчина сообщил, что известный ему 60-летний гражданин на почве неприязненных отношений облил горючей жидкостью его кухню и автомобиль ВАЗ-21099, находившийся во дворе и совершил поджог. В результате возгорания здание было уничтожено почти полностью, и частично поврежден автомобиль.
В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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