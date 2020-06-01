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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:45259

На Сумщине взят под стражу подозреваемый в резонансном убийстве

По ходатайству Шосткинской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в убийстве знакомого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло в г. Шостка 27 марта. Тогда трое местных жителей вместе с потерпевшим выехали на окраину с. Московское Шосткинского района, чтобы обсудить конфликтную ситуацию, которая между ними возникла. Дело в том, что они все были фигурантами уголовного производства по факту незаконного поруба леса. Трое мужчин планировали убедить четвертого не сотрудничать с правоохранителями.

Во время общения один из мужчин достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе.

С тех пор около месяца продолжались поиски погибшего. В ходе следствия правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к его исчезновению. Сначала они все отрицали, однако впоследствии признались.

Действия 32-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Двум другим мужчинам, которые не причастны к убийству, инкриминируется ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время правоохранители уже готовят подозреваемым сообщение о подозрении в незаконном порубе леса, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство священника
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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