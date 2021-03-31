Губернатор Сумщини заявив про рекорд України Сьогодні Сумщина – у Книзі Рекордів України!

Про це йдеться на сторінці голови Сумської ОДА Василя Хоми в Фейсбуці.

«Зафіксовано нове досягнення: в Сумській області висаджено 9 000 дерев у формі малого герба України – тризуба!

Ідея акції народилася у моєму кабінеті під час зустрічі з головою благодійного фонду «Озеленення планети» Ганною Крисюк.

Наша область стала першою, яка долучилася до глобального екологічного проекту «Озеленення планети». До речі, 10 квітня під час акції за добу у 110 країнах світу висадили понад 5 мільйонів дерев за добу. Так ми всі, українці, ініціювали встановлення Світового рекорду.

А сьогодні наш, слобожанський рекорд!

Довжина ділянки – 200 метрів, ширина − 120. Дерева − сажанці ялинки, одного віку та розміру.

Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі.

А відтепер ліс у формі тризуба буде видно навіть із космосу!

Слава Україні!», - йдеться в повідомленні.