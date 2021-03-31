Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38351

Губернатор Сумщини заявив про рекорд України

Сьогодні Сумщина – у Книзі Рекордів України!

Про це йдеться на сторінці голови Сумської ОДА Василя Хоми в Фейсбуці.

«Зафіксовано нове досягнення: в Сумській області висаджено 9 000 дерев у формі малого герба України – тризуба!

Ідея акції народилася у моєму кабінеті під час зустрічі з головою благодійного фонду «Озеленення планети» Ганною Крисюк.

Наша область стала першою, яка долучилася до глобального екологічного проекту «Озеленення планети». До речі, 10 квітня під час акції за добу у 110 країнах світу висадили понад 5 мільйонів дерев за добу. Так ми всі, українці, ініціювали встановлення Світового рекорду.

А сьогодні наш, слобожанський рекорд!

Довжина ділянки – 200 метрів, ширина − 120. Дерева − сажанці ялинки, одного віку та розміру.

Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі.

А відтепер ліс у формі тризуба буде видно навіть із космосу!

Слава Україні!», - йдеться в повідомленні.

Общество Василий Хома Рекорд Украины
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской облсовет решил обождать с выражением недоверия губернатору
28.04.2021 12:59

Сумской облсовет решил обождать с выражением недоверия губернатору

Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходила сессия сумского областного совета....

Губернатор Сумщины пугает депутатов облсовета российскими войсками
28.04.2021 11:18

Губернатор Сумщины пугает депутатов облсовета российскими войсками

Глава Сумской ОГА Василий Хома во время сессии Сумского облсовета заявил, что Россия перегруппирует войска у границы....

В Сумах будут судить губернатора Хому
21.04.2021 15:36

В Сумах будут судить губернатора Хому

В Заречный районный суд г. Сумы поступило 6 админматериалов в отношении главы Сумской ОГА....

Губернатор Сумщины снова в ТОП-5 по зарплате
14.04.2021 12:11

Губернатор Сумщины снова в ТОП-5 по зарплате

Сколько в марте заработали главы областных государственных администраций – на инфографике «Слово и дело»....

Что задекларировал губернатор Сумщины?
31.03.2021 07:27

Что задекларировал губернатор Сумщины?

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы за 2020 год....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.