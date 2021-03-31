Губернатор Сумщини заявив про рекорд України

Про це йдеться на сторінці голови Сумської ОДА Василя Хоми в Фейсбуці.
«Зафіксовано нове досягнення: в Сумській області висаджено 9 000 дерев у формі малого герба України – тризуба!
Ідея акції народилася у моєму кабінеті під час зустрічі з головою благодійного фонду «Озеленення планети» Ганною Крисюк.
Наша область стала першою, яка долучилася до глобального екологічного проекту «Озеленення планети». До речі, 10 квітня під час акції за добу у 110 країнах світу висадили понад 5 мільйонів дерев за добу. Так ми всі, українці, ініціювали встановлення Світового рекорду.
А сьогодні наш, слобожанський рекорд!
Довжина ділянки – 200 метрів, ширина − 120. Дерева − сажанці ялинки, одного віку та розміру.
Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі.
А відтепер ліс у формі тризуба буде видно навіть із космосу!
Слава Україні!», - йдеться в повідомленні.
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