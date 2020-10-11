Когда заработают в Сумах «арестованные» фонтаны на Театральной? (видео) Традиционно фонтаны должны заработать с 1 мая. Коммунальные службы активно готовят их к сезону, кроме одного – «предвыборного» фонтана на Театральной площади.

Оказалось, что конструкция находится под арестом, и продолжается уголовное производство. Кто пытался нажиться на фонтанах и заработают ли они в этом году, в сюжете СТС.

Перед местными выборами в 2020 году городской голова Александр Лысенко, который в третий раз баллотировался на должность, обещал, что реконструированная Театральная площадь, на которую потратили 35 млн грн из городского бюджета, станет украшением города. Впрочем, вскоре после окончания выборов, ее изюминку, - фонтаны, разобрали на зиму.

В апреле коммунальщики начали подготовку фонтанов к летнему сезону, но Театральную почему-то обходили. В управлении капитального строительства горсовета нам пояснили, что только эти фонтаны заработают с опозданием.

«Где-то 15-20 мая ориентировочно будем уже запускать. Само оборудование установится там, грубо говоря, в течение двух недель. Две недели потребовалось на то, чтобы его проверить, протестировать динамику и т.д.», - ответил начальник управления Виталий Шилов.

Хотя причину задержки чиновник нам не сообщил, журналисты о ней узнали. Как выяснилось, фонтаны с Театральной площади фигурируют в материалах уголовного производства, а должностные лица, причастные к его строительству, вероятно пытались получить денежную выгоду.

В декабре 2020 года сотрудники СБУ разоблачили незаконное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта инфраструктуры в Сумах. Они провели обыски по месту работы и жительства фигурантов в Киеве и Сумах и обнаружили документы, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Одним из тех, в чьем кабинете побывали правоохранители, был Виталий Шилов.

«Приобретение материалов и оборудования, которое использовалось и монтировалось на объекте, осуществлялось с привлечением фирм с признаками фиктивности. Сами же строительные работы выполнены с нарушением требований действующего законодательства. По предварительным оценкам, незаконная схема нанесла территориальной громаде ущерб на сумму почти миллион гривен», - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Фонтаны решили опломбировать, поскольку они стали «фигурантами» уголовного дела. Для того, чтобы не повредить конструкции, их хранили на складах КП «Горсвет».

«Сейчас они в прекрасном состоянии, все готово к установке в любое время, - рассказывает директор предприятия Эдуард Велитченко. - Работники полиции и СБУ ежемесячно приходят и осматривают конструкции, хорошо ли ы их храни, не повреждены ли они. Также установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить».

Сейчас продолжается досудебное расследование. Интересно, сдержит ли власть данного обещание на этот раз? Ведь осенний запуск фонтанов, как выяснилось, был только в тестовом режиме - утверждают в горсовете.