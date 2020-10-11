Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:27277

Когда заработают в Сумах «арестованные» фонтаны на Театральной? (видео)

Традиционно фонтаны должны заработать с 1 мая. Коммунальные службы активно готовят их к сезону, кроме одного – «предвыборного» фонтана на Театральной площади.

Оказалось, что конструкция находится под арестом, и продолжается уголовное производство. Кто пытался нажиться на фонтанах и заработают ли они в этом году, в сюжете СТС.

Перед местными выборами в 2020 году городской голова Александр Лысенко, который в третий раз баллотировался на должность, обещал, что реконструированная Театральная площадь, на которую потратили 35 млн грн из городского бюджета, станет украшением города. Впрочем, вскоре после окончания выборов, ее изюминку, - фонтаны, разобрали на зиму.

В апреле коммунальщики начали подготовку фонтанов к летнему сезону, но Театральную почему-то обходили. В управлении капитального строительства горсовета нам пояснили, что только эти фонтаны заработают с опозданием.

«Где-то 15-20 мая ориентировочно будем уже запускать. Само оборудование установится там, грубо говоря, в течение двух недель. Две недели потребовалось на то, чтобы его проверить, протестировать динамику и т.д.», - ответил начальник управления Виталий Шилов.

Хотя причину задержки чиновник нам не сообщил, журналисты о ней узнали. Как выяснилось, фонтаны с Театральной площади фигурируют в материалах уголовного производства, а должностные лица, причастные к его строительству, вероятно пытались получить денежную выгоду.

В декабре 2020 года сотрудники СБУ разоблачили незаконное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта инфраструктуры в Сумах. Они провели обыски по месту работы и жительства фигурантов в Киеве и Сумах и обнаружили документы, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Одним из тех, в чьем кабинете побывали правоохранители, был Виталий Шилов.

«Приобретение материалов и оборудования, которое использовалось и монтировалось на объекте, осуществлялось с привлечением фирм с признаками фиктивности. Сами же строительные работы выполнены с нарушением требований действующего законодательства. По предварительным оценкам, незаконная схема нанесла территориальной громаде ущерб на сумму почти миллион гривен», - сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Фонтаны решили опломбировать, поскольку они стали «фигурантами» уголовного дела. Для того, чтобы не повредить конструкции, их хранили на складах КП «Горсвет».

«Сейчас они в прекрасном состоянии, все готово к установке в любое время, - рассказывает директор предприятия Эдуард Велитченко. - Работники полиции и СБУ ежемесячно приходят и осматривают конструкции, хорошо ли ы их храни, не повреждены ли они. Также установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить».

Сейчас продолжается досудебное расследование. Интересно, сдержит ли власть данного обещание на этот раз? Ведь осенний запуск фонтанов, как выяснилось, был только в тестовом режиме - утверждают в горсовете.

Право Театральная площадь Фонтаны
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах украли миллион на реконструкции фонтана на Театральной
21.12.2020 20:16

В Сумах украли миллион на реконструкции фонтана на Театральной

СБУ разоблачила незаконное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объекта инфраструктуры....

В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени
29.10.2020 15:42

В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени

После ремонта Театральной площади на ней стало меньше газонов....

В Сумской мэрии объяснили протекание фонтана диверсией
16.10.2020 13:41

В Сумской мэрии объяснили протекание фонтана диверсией

Начальник управления капитального строительства Виталий Шилов объяснил причину протекания нового фонтана на Театральной площади....

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)
15.10.2020 15:26

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)

Официально открытые 4 дня назад фонтаны на Театральной площади уже немножко испортились....

В Сумской мэрии считают, что завершили реконструкцию Театральной площади
11.10.2020 23:07

В Сумской мэрии считают, что завершили реконструкцию Театральной площади

На сайте мэрии появилось сообщение о том, что «в Сумах завершили один из самых масштабных проектов 2020 года - реконструкцию...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.