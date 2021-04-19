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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07711

У мэра Сум подозрение на COVID-19

Об этом сообщила заммэра Вера Мотречко.

Заместитель Сумского городского головы Вера Мотречко сообщила, что сессию городского совета отменили, потому что у городского головы Александра Лысенко подозрение на COVID-19, пишет Суспільне. Об этом она сказала во время общения с родителями воспитанников спортшкол, которые занимаются на стадионе «Авангард».

Общество Александр Лысенко Коронавирус
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