В Сумах троллейбус попал в ДТП Сегодня, 30 апреля, примерно 8:50 в районе автовокзала в Сумах, троллейбус КП «Электроавтотранс» попал в ДТП.

Об этом сообщили очевидцы. По их словам, пассажирский транспорт не разминулся с грузовиком, в результате чего получил повреждения. Точная информация будет позже. На месте работает полиция, пишет odindoma.sumy.ua.