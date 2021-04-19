В Сумах троллейбус попал в ДТП

Об этом сообщили очевидцы. По их словам, пассажирский транспорт не разминулся с грузовиком, в результате чего получил повреждения. Точная информация будет позже. На месте работает полиция, пишет odindoma.sumy.ua.
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