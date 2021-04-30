В Старом Селе под Сумами пожарные ликвидировали возгорание дома и автомобиля 29 апреля в 9:03 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома и автомобиля по ул. Гражданская в с. Старое Село Сумского района.

Звонила хозяйка дома, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачены моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота, лобовое стекло автомобиля, облицовка стен и потолка жилого дома на площади до 28 кв. м, мебель, бытовые приборы, а также вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 9:35 возгорание локализовали, а в 10:00 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.