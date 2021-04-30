На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 33-го государственного пожарно-спасательного поста. Пожар обнаружили случайные прохожие. Горела кабина транспортного средства, которое находилось вплотную к двум хозяйственных сооружениям, а потому возникла угроза распространения огня на здания. В 19:58 спасатели локализовали пожар, в 20:07 – ликвидировали. Окончательная причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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