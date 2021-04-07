В Конотопе сгорела дача (видео) 29 апреля в 11:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома в одном из местных кооперативов по ул. Цветочная в г. Конотоп.

О пожаре сообщила председатель объединения, которая увидела дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено дачный дом по всей площади.

В 11:54 возгорание локализовали, а в 12:28 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.