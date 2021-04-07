В Конотопе сгорела дача (видео)

О пожаре сообщила председатель объединения, которая увидела дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено дачный дом по всей площади.
В 11:54 возгорание локализовали, а в 12:28 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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