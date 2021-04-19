Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:15413

Жителя Шостки изнасиловали за долг в 500 грн

В конце января этого года злоумышленники ворвались в квартиру 52-летнего потерпевшего и, требуя у него 500 гривен, стали бить. Когда же деньги так и не получили, изнасиловали мужчину найденным в доме куском пластика.

О совершенном полицейские узнали из социальной сети, где один из пользователей просил помочь пострадавшему на лечение, ведь у того диагностировали разрыв прямой кошки с различного рода осложнениями. Он написал и об известных ему фактах.

Правоохранители провели проверку и указанные в посте события нашли свои подтверждения.

«Больше месяца продолжались следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых наши сотрудники собирали и документировали доказательную базу, проводили обыски у фигурантов, выясняли все нюансы совершенного преступления, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления. - И вот на днях, во процессуальным руководством прокуратуры, наши следователи сообщили мужчинам, которым по 29 лет, о подозрении в совершенных преступлениях: ч. 3 ст. 187 «Разбой», ч. 3 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. Кроме того, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители нашли в кармане его куртки пистолет, который по результатам экспертизы был признан огнестрельным оружием. И по этому факту ему также сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины».

Также в ходе следствия было установлено, что указанные злоумышленники неоднократно приходили к потерпевшему и требовали у него деньги. Они настолько запугали человека, то даже после нанесенных ему травм еще неделю не обращался за помощью к врачам. А когда же ему оказывали медицинскую помощь - промолчал о своих обидчиках.

Сейчас суд уже установил обоим подозреваемым меру пресечения. Один из них находится под круглосуточным домашним арестом, а другой находится в изоляторе временного содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.