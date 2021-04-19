Жителя Шостки изнасиловали за долг в 500 грн В конце января этого года злоумышленники ворвались в квартиру 52-летнего потерпевшего и, требуя у него 500 гривен, стали бить. Когда же деньги так и не получили, изнасиловали мужчину найденным в доме куском пластика.

О совершенном полицейские узнали из социальной сети, где один из пользователей просил помочь пострадавшему на лечение, ведь у того диагностировали разрыв прямой кошки с различного рода осложнениями. Он написал и об известных ему фактах.

Правоохранители провели проверку и указанные в посте события нашли свои подтверждения.

«Больше месяца продолжались следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых наши сотрудники собирали и документировали доказательную базу, проводили обыски у фигурантов, выясняли все нюансы совершенного преступления, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления. - И вот на днях, во процессуальным руководством прокуратуры, наши следователи сообщили мужчинам, которым по 29 лет, о подозрении в совершенных преступлениях: ч. 3 ст. 187 «Разбой», ч. 3 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. Кроме того, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители нашли в кармане его куртки пистолет, который по результатам экспертизы был признан огнестрельным оружием. И по этому факту ему также сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины».

Также в ходе следствия было установлено, что указанные злоумышленники неоднократно приходили к потерпевшему и требовали у него деньги. Они настолько запугали человека, то даже после нанесенных ему травм еще неделю не обращался за помощью к врачам. А когда же ему оказывали медицинскую помощь - промолчал о своих обидчиках.

Сейчас суд уже установил обоим подозреваемым меру пресечения. Один из них находится под круглосуточным домашним арестом, а другой находится в изоляторе временного содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.