На Сумщине 72729 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 30 апреля 2021 в Сумщине 72729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 331 человек (Белопольский район - 6, Буринский район - 7, Великописаревский район - 3, Глухов - 9, Глуховский район - 8, Конотоп - 55, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 10, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 9, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 5, Ромны - 17 Роменский район - 4, Середина-Будский район - 1, Сумы - 113, Сумской район - 20, Тростянецкий район - 1, Шостка - 37, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1123 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Лебединский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 1, Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 62897 человек, из них за минувшие сутки - 782 (Белопольский район - 21, Буринский район - 1, Глухов - 28 Глуховский район - 10, Конотоп - 32, Краснопольский район - 9, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 2, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 18, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 10, Ромны - 94, Роменский район - 25, Середина-Будский район - 13, Сумы - 424 , Сумской район - 69, Шостка - 11, Ямпольский район - 3).