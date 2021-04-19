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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:0740

Под Сумами из-за размыва дамбы затопило подвали и огороды

28 апреля в 13:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи в с. Марьянка Сумского района.

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, спасатели установили, что вследствие засорения трубы для слива сточных вод произошло разрушение местной дамбы, после чего вода частично подтопила подвалы и приусадебные участки местных жителей. Работники службы спасения с помощью мотопомпы откачали воду. Также с помощью экскаватора местного предприятия было восстановлено насыпь дамбы.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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