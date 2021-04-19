В Сумах полиция поймала наркодилера Около 100 граммов порошкообразного вещества, внешне похожего на амфетамин, обнаружили и изъяли работники полиции у 23-летнего жителя Сум.

28 апреля при осмотре посылки у одного из жителей города Сумы полицейские нашли около 100 граммов порошкообразного вещества, внешне похожего амфетамин. Пакет с вероятным наркотическим веществом злоумышленник спрятал в банке со средством для ухода за волосами. Молодой человек уже был ранее судим за совершение наркопреступлений.

«Находку» правоохранители изъяли и направили на экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.