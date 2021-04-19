Сумчан предупреждают о налоговых мошенниках Главное управление ГНС в Сумской области предупреждает налогоплательщиков о возможных случаях мошенничества якобы от имени работников Главного управления ГНС в Сумской области.

К субъектам хозяйствования, зарегистрированных на территории обслуживания областного центра, поступают телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками и заместителями руководителя Главного управления ГНС в Сумской области.

Во время телефонного разговора субъекту хозяйствования сообщают о проверках и настоятельно рекомендуют урегулировать вопрос через руководство. При этом, злоумышленники требуют материальное вознаграждение, которое просят перечислить на карту Ощадбанка 5167 8031 0957 6434. Номера, с которых звонят на мобильные телефоны: 0669519144 и 0667131627.

Налоговики просят налогоплательщиков быть внимательными, тщательно проверять информацию, не позволять аферистам вводить себя в заблуждение. Факты доверия мошенникам наносят значительный материальный ущерб субъектам хозяйствования в эти сложные времена и дискредитируют налоговую службу Сумщины.

В случае получения информации о таких предложениях, совершение противоправных действий от имени работников органов ГНС или якобы от их имени немедленно сообщить соответствующее подразделение Национальной полиции по телефону 102 или звонить в Антикоррупционный сервис ГНС Украины «Пульс» по телефону 0800501007, направление «4».