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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:34187

В Сумах суд взыскал с женщины пеню за несвоевременную уплату алиментов

Теперь кроме долга по алиментам в сумме 42000 грн, женщина должна еще уплатить и пеню за несвоевременное выполнение родительских обязательств в том же размере.

В 2016 году с ответчицы в пользу истца было взыскано алименты на содержание их общей дочери в размере ежемесячного отчисления 1/4 части всех видов заработка женщины. Однако алименты на содержание дочери она платила нерегулярно и не в полном объеме. Поэтому уже через три года образовалась задолженность в размере 41 799 грн.

Отец ребенка обратился в суд с заявлением о взыскании с матери пени за невыполнение родительских обязательств. Сторона истца осуществила расчет неустойки за просрочку уплаты алиментов, согласно которому ее размер составлял 351 537 грн. Однако, учитывая требования Семейного кодекса Украины, истец просил взыскать с ответчика неустойку в размере долга по алиментам, а именно – 41 799 грн.

Решением Ковпаковского районного суда г. Сумы иск отца ребенка удовлетворен частично. Суд первой инстанции, применив к этим спорным правоотношениям срок исковой давности, взыскал с ответчика в пользу истца неустойку (пеню) за просрочку уплаты алиментов в сумме 14 365 грн.

Не согласившись с таким решением местного суда, адвокат истца подал апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, просил решение суда в части неудовлетворенных требований отменить и принять в этой части новое судебное решение об удовлетворении иска в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда удовлетворила требования апеллянта. Решение местного суда было отменено из-за того, что суд вопреки требованиям части 1 статьи 20 СК Украины применил к спорным отношениям исковую давность. Таким образом, коллегия судей гражданской палаты суда приняла новое решение, которым в полном объеме удовлетворила иск истца.

Право Алименты
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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