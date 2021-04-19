89-летняя сумчанка «спасла внука от полиции» за 65 тыс. грн Сумчанка, передав неизвестному все свои сбережения, якобы «за непривлечение внука к уголовной ответственности», впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Полицейским, которые прибыли на вызов, 89-летняя потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонила неизвестная. Женщина назвалась сотрудником полиции и сказала, будто ее внук нанес телесные повреждения, за что теперь понесет уголовную ответственность. Однако дело можно уладить. Для этого заявитель должен немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила все указания и передала лжекурьеру денежные средства в сумме 2000 долларов США и 12 000 гривен.

И только после этого позвонила внуку и выяснила, что с ним все в порядке.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.