Сумской апелляционный суд не может рассмотреть дело по разгону Майдана

Для апелляционного пересмотра данного уголовного производства в Сумском апелляционном суде невозможно образовать состав суда.
Такая ситуация сложилась в результате того, что в уголовной палате апелляционного суда на данный момент работает только двое судей. В соответствии с утвержденными Основами использования автоматизированной системы документооборота только из их числа может быть определен судья-докладчик по данному делу. Однако, 20 апреля 2021 года оба судьи-криминалиста заявили самоотводы в связи с тем, что согласно статье 75 Уголовно-процессуального кодекса Украины не могут участвовать в этом уголовном производстве. Заявления судей были удовлетворены.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 34 Уголовно-процессуального кодекса Украины глава Сумского апелляционного суда обратился в Верховный суд с представлением о направлении данного уголовного производства в другой суд апелляционной инстанции для дальнейшего рассмотрения дела по существу.
Напомним, что приговором Белопольского районного суда Сумской области прокурор прокуратуры города Сумы и следователь Национальной полиции были оправданы в связи с недоказанностью их виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 372 Уголовного кодекса Украины, а именно - привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Речь идет об участниках революции Достоинства в г. Сумы.
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