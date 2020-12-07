Жительнице Сумщины дали 7 лет за решеткой за убийство сожителя

Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 26-летней женщины, которая убила сожителя.
Речь идет о событии, которое произошло 11 февраля 2021 года в г. Глухов. Гражданские супруги вечером употребляли спиртные напитки. Будучи изрядно навеселе, мужчина якобы начал хватать сожительницу за руки и толкать ее. Женщина схватила нож и ударила им сожителя в грудь. От полученной травмы 35-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По приговору суда 28 апреля 2021 обвиняемую признана виновной по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к семи годам лишения свободы. Приговор она ждала в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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