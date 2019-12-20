В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром»

«Запланирована продажа 23 объектов, балансовая стоимость каждого из них должно быть не менее 250 млн гривен. Среди них есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия», - говорится в сообщении ФГИУ.
Также в перечень попали и другие предприятия, в частности, Днепровская и еще четыре ТЭЦ, несколько облэнерго, Одесский припортовый завод.
Напомним, Фонд госимущества хочет привлечь в бюджет на прозрачных приватизационных аукционах в 2021 году 12 млрд грн. Первые аукционы «большой приватизации» состоятся уже летом.
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