В рамках «большой приватизации» попытаются продать «Сумыхимпром» В рамках «большой приватизации» к продаже готовят ОА «Сумыхимпром».

«Запланирована продажа 23 объектов, балансовая стоимость каждого из них должно быть не менее 250 млн гривен. Среди них есть промышленные и сельскохозяйственные предприятия», - говорится в сообщении ФГИУ.

Также в перечень попали и другие предприятия, в частности, Днепровская и еще четыре ТЭЦ, несколько облэнерго, Одесский припортовый завод.

Напомним, Фонд госимущества хочет привлечь в бюджет на прозрачных приватизационных аукционах в 2021 году 12 млрд грн. Первые аукционы «большой приватизации» состоятся уже летом.