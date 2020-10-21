На Сумщине стартовал футбольный сезон

На Сумщине стартовал сезон-2021 - чемпионы высшей и первой лиг разыграли «Кубок Геннадия Свирского».
ФК «Тростянец» 4:1 «Аграрник-Авангард» (Белополье)
Голы: Андрей Слипухин (37, пен.), Максим Мигаль (55), Евгений Проданов (58), Михаил Левенець (77) - Дмитрий Бехта (81).
Лучшие игроки матча: Максим Мигаль - Олег Червонцев.
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