Талановиті діти Сум: нові перемоги учнів ДМШ

Софія ОДНЕНКО отримала диплом лауреата І премії на Міжнародному фестивалі «FEST MUSIC» (викладач Наталія ПОЛЯКОВА).
У Міжнародному фестивалі-конкурсі талантів ZIRKA «World Stars USA-2021» (Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) диплом лауреата ІІ премії присуджено учениці дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка Марії ШАХОВІЙ (викладач Любов БЄЛІНСЬКА).
Лауреатом І ступеня у Міжнародному конкурсі «PACCONTO DI PRIMAVERA 2021-ITALY» стала Кіра ХАРЧЕНКО (викладач Ольга ПЕРЕЯСЛОВА).
У Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Grandfest» учениця дитячої художньої школи ім . М.Г. Лисенка Дарина КРИМСЬКА стала лауреатом І премії (Любов БЄЛІНСЬКА).