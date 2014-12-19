В центре Сум городят нелегальный киоск Целый день в центре города городят новую конструкцию. По фото-никак МАФ, заливают фундамент.

Об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко. «По информации архитектуры, никаких разрешений они не предоставляли. Реакции ДАБИ до сих пор нет. Ждем, когда появится новая незаконная недвижимость?!», - спрашивает он.