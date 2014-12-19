В центре Сум городят нелегальный киоск

Об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«По информации архитектуры, никаких разрешений они не предоставляли.
Реакции ДАБИ до сих пор нет.
Ждем, когда появится новая незаконная недвижимость?!», - спрашивает он.
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