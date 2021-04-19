На ремонт доріг Сумщини вийде нова техніка Дорожньо-будівельна компанія RGM group нещодавно відправила на ремонт дороги у Старе село нові котки AMMANN, а тепер у арсеналі дорожників ще й новий асфальтоукладальник CAT AP655F.

Техніка бездоганно влаштовує вирівнюючі та верхні шари покриття та основи автомобільних доріг.

Саме ця модель здатна улаштовувати покриття з неймовірною швидкістю - 1300 тонн за годину, що майже вдвічі більше за інші.

У неї сучасне та новітнє електронне обладнання для більш точного та ефективного улаштування.

Зовсім скоро асфальтоукладальник виїде на наші дорожні об’єкти.

Ось такими неймовірними темпами дорожники розширюють свій автопарк, аби виконання робіт від RGM group проходило під брендом якісного та професійного будівництва.

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