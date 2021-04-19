Велике Будівництво Зеленського з’єднує Україну дорогами європейського класу В рамках Великого Будівництва Президента Володимира Зеленського на Сумщині активно продовжується ремонт доріг міжобласного значення.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Сумській області, оновлену дорогу за сучасними технологіями зводять на головній магістралі регіону – автомобільній дорозі Н-12 Суми - Полтава. Роботи проводяться на км12+090 – км 67+120. Наразі розпушують зношене покриття, вирівнюють профіль дороги щебенево-піщаною сумішшю, влаштовують основи за суміші, обробленої цементом та упорядковують нижній шар покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Як кажуть водії, цю «забуту» трасу не ремонтували «років сто точно».

«Це не траса, а жах», – розповідає сумчанка Наталія. – Нещодавно моя подруга купила путівку до санаторію у Миргороді. У мене своя машина, і ми вирішили поїхати туди разом. Я подивитися курортне містечко, а подруга залишитися на лікування. Поїздка коштувала мені купу нервів! Там такі ями! Я дякувала Богу, що у мене тільки погнуло диск, а не зірвало стійку. Якимось дивом у машини не відірвало колеса. Скільки себе пам’ятаю за кермом ( а це вже більше, ніж 20 років), стільки трасу Суми – Полтава ніхто не ремонтував. Та там і траси не було, лише напрямок руху для авто по ямах та багнюці. Тому з нетерпінням чекаю на відкриття відремонтованої дороги. Зрештою, і на курорти у сусідню область можна буде доїхати без купи витрачених нервів та коштів ремонт автівки».

Українці заслуговують на круту інфраструктуру – впевнений Президент Володимир Зеленський. Тому сьогодні дорожні роботи киплять по всій країні.Сумщина активно долучилася до цього процесу: вже ремонтується 8 доріг місцевого значення та 6 – державного.

За словами голови Сумської ОДА Василя Хоми, траса «Суми – Полтава» довго перебувала у аварійному стані, тому її ремонт важливий як з точки зору покращення міжобласної мережі, так і для безпеки руху.

«Модернізація автошляхів та підвищення безпеки на дорогах Сумщини – спільне завдання від Президента на всіх рівнів влади, – уточнює Василь Хома. – Саме дороги дають можливість для розвитку регіону. А програма «Велике Будівництво» дає змогу виконувати ці роботи комплексно та на високому рівні».

Служба автомобільних доріг у Сумській області контролює якість виконання робіт на кожному етапі цієї магістралі.

Координатор програми «Велике Будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що за планом президентської програми на 2021 рік в Україні передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг та 245 штучних споруд.