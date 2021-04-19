На Сумщині поліцейські розшукали підлітка-втікача, який влаштував собі мандрівку Сумщиною та Чернігівщиною Правоохоронці розвернули цілу спецоперацію по розшуку юного мандрівника, який в дев’ятнадцятий раз втік з дому. До заходу долучили засоби масової інформації, співробітників залізниці та всіх небайдужих громадян. Цього разу малий побував у Конотопі, Бахмачі, Сновську та мандрував до Білопілля, коли його у Бурині «зняли» з електропотягу співробітники поліції.

Тринадцятирічний Сашко зізнається, що дуже любить мандрувати потягом.

Цього разу він залишив бабусі записку і втік з дому через вікно квартири на першому поверсі. До станції Терещенська з Шостки він добрався місцевим потягом. Переночував у селищі Вороніж, блукаючи вулицями, а о п’ятій годині ранку сів на електричку до Бахмача, що на Чернігівщині.

Звідти хлопчина помандрував до міста Сновськ. Кілька годин на місцевому вокзалі розглядав краєвиди, і тим же шляхом, залізничним транспортом, повернувся до Конотопу.

З вузлової станції він вирішує їхати до Білопілля. Вже в потягу його помічають провідники, які були проінформовані поліцейськими про пошук малого мандрівника. Останні сповіщають правоохоронців, і на станції «Буринь» підлітка «знімають» з залізничного транспорту місцеві стражі правопорядку.

Зараз дитина знаходиться у Шосткинському районному управлінні поліції, де ним опікуються ювенальні поліцейські.

Хлопчина каже, що незважаючи на голодні та холодні два дні проведені у мандрах, подорожжю він задоволений.

Звичайно ж поліцейські провели з ним профілактичну бесіду, нагадавши йому про небезпеку таких мандрів. У родину підлітка правоохоронці поки повертати не будуть, а передадуть його в обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Шостка, де з ним будуть посилено працювати психологи та педагоги.

Відділ комунікації поліції Сумської області