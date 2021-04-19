На Сумщині поліцейські розшукали підлітка-втікача, який влаштував собі мандрівку Сумщиною та Чернігівщиною

Тринадцятирічний Сашко зізнається, що дуже любить мандрувати потягом.
Цього разу він залишив бабусі записку і втік з дому через вікно квартири на першому поверсі. До станції Терещенська з Шостки він добрався місцевим потягом. Переночував у селищі Вороніж, блукаючи вулицями, а о п’ятій годині ранку сів на електричку до Бахмача, що на Чернігівщині.
Звідти хлопчина помандрував до міста Сновськ. Кілька годин на місцевому вокзалі розглядав краєвиди, і тим же шляхом, залізничним транспортом, повернувся до Конотопу.
З вузлової станції він вирішує їхати до Білопілля. Вже в потягу його помічають провідники, які були проінформовані поліцейськими про пошук малого мандрівника. Останні сповіщають правоохоронців, і на станції «Буринь» підлітка «знімають» з залізничного транспорту місцеві стражі правопорядку.
Зараз дитина знаходиться у Шосткинському районному управлінні поліції, де ним опікуються ювенальні поліцейські.
Хлопчина каже, що незважаючи на голодні та холодні два дні проведені у мандрах, подорожжю він задоволений.
Звичайно ж поліцейські провели з ним профілактичну бесіду, нагадавши йому про небезпеку таких мандрів. У родину підлітка правоохоронці поки повертати не будуть, а передадуть його в обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Шостка, де з ним будуть посилено працювати психологи та педагоги.
Відділ комунікації поліції Сумської області