На Сумщині підбили кліматичні підсумки квітня У квітні погода формувалась під впливом чергування антициклонів та циклонів, спостерігались значні коливання температурного режиму, проходили опади у вигляді дощу та снігу.

Перехід середньої добової температури повітря через +5° в бік підвищення (початок вегетації) відбувся 27 березня – 1 квітня, що на тиждень раніше за двадцятирічний період спостережень (1986-2005р.).

Середня температура повітря (1-28 квітня) склала 6-7° тепла, що на 0,5-1° нижче за норму. Максимальна температура повітря на початку другої декади квітня підвищувалась до 16-22°, поверхня ґрунту прогрівалась до 29-32° тепла.

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася на переважній території області до 2-5° морозу, поверхня ґрунту охолоджувалась до 3-5° морозу. За місяць зареєстровано 13-19 днів із заморозками.

Опадів за місяць випало на переважній території області 50-65 мм, або 105-160% місячної норми.

Вітер переважав помірний, в третій декаді на південному заході та сході спостерігалось його посилення 16-18 м/с.