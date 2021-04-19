На Сумщині повідомлено про підозру головному лісничому, через службову недбалість якого незаконно зрубано дерев на 1 млн грн Охтирською окружною прокуратурою повідомлено про підозру головному лісничому дочірнього агролісогосподарського підприємства місцевого агролісгоспу, через службову недбалість якого інтересам держави завдано шкоду в розмірі 1 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2020 року невірно зазначив координати, відповідно до яких було видано лісорубний квиток та проведено рубку дерев. У подальшому спеціалістами Державної екологічної інспекції в Сумській області встановлено, що площа загального зрубу перевищує дозволену на 0.2 га. Відтак, через службову недбалість головного лісничого на території Грунської сільської об’єднаної територіальної громади незаконно зрубано 122 дерева. Відповідно до висновку експертизи розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства у сфері ведення лісового господарства, становить 1 млн грн.

Протиправну діяльність особи викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області Охтирським районним відділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури