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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:10284

Сумчанка рассказала о новом виде мошенничества

Сумчанка Ирина Шатерная стала жертвой мошенников, о чем она рассказала в Фейсбуке.

«Хочу предупредить всех своих друзей и знакомых. Привяжите все свои номера телефонов к паспорту!!!! У меня случилась ужасная ситуация. 24.04.2021 мошенники перевыпустили мой действующий номер телефона Vodafone. Мошенники действовали с субботы на воскресенье. В субботу вечером в 20.09 мне пришло смс от водафона, что мою карту перевыпущено, и, если это не я, то перезвонить на номер горячей линии 222. Я позвонила и попросила заблокировать дубликат номера, после чего мошенники снова перезвонили на водафон и назвали пин и пак код с нового пакета, который был недавно перевыпущен. Я пользуюсь своим номером 10 лет, и я не знаю свой пин и пак код. То есть мошенники приобрели новый пакет, чтобы переоформить номер. После чего начался ужас моей жизни. Мошенники взломали фейсбук, где есть эмейл адрес, взломали приват24, где видно паспортные данные, прописку и также индикационный код. Взломали телеграм, где проверяли мою кредитную историю. Они украли кредитные средства с приватовской карты. 25.04.2021 мошенники оформили три кредита на моё имя в разных онлайн банках. Об этом я узнала из программы «кредитная история». 25.04.2021 я обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как жить дальше я не знаю, что делать в таких ситуациях я тоже не знаю. Защитите себя от мошенников!!!!!!!», - написала она.

Право Мошенничество
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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