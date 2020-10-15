Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:39196

8 лет проведут за решеткой мужчина и женщина за разбойное нападение на пенсионера на Сумщине

Сумской областной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина двух человек, которые совершили разбойное нападение на одинокого мужчину.

Напоминаем, что событие произошло 30 марта 2018 года в с. Ястребщина Глуховского района. Поздно вечером в дверь частного дома постучала женщина. Хозяину она сообщила, что ей необходимо где-то переночевать, и его племянник порекомендовал обратиться к нему. Доверчивый хозяин открыл дверь, однако в дом вместе с женщиной зашел и мужчина. Некоторое время они мирно общались, даже распивали вместе спиртные напитки, а потом незваные гости стали требовать у хозяина дома деньги. Когда тот отказался, его связали липкой лентой и избили. Средства нападавшие не нашли, однако вынесли из дома бытовую технику.

Вывезти награбленное мужчина и женщина не успели, так как наблюдательные односельчане сообщили сельскую голову о подозрительных людях, которые под разными предлогами пытаются проникнуть в дома одиноких людей. Руководительница села вызвала полицию.

В суде обвиняемые признали, что были на месте преступления, однако утверждали, что связали хозяина дома, потому что он вел себя неадекватно. Средства не требовали, бытовую технику похищать не планировали.

По приговору суда первой инстанции 35-летнего мужчину и 40-летнюю женщину признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок восемь лет с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Полтавский апелляционный суд оставил приговор без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Разбойное нападение
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

10.11.2020 16:12

На Сумщине дали 8 лет за убийство матери

Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 57-летнего жителя г. Дружба, который избил до смерти собственную мать, а также занимался...

30.10.2020 11:25

На Сумщине полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении

В Шостке злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у мужчины серебряную цепочку, деньги, мобильный телефон и личные документы....

На Сумщине стреляли в кандидата в депутаты
25.10.2020 09:59

На Сумщине стреляли в кандидата в депутаты

На Сумщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на одного из кандидатов в депутаты....

На Сумщине за двойное убийство дали 12 лет
16.10.2020 10:13

На Сумщине за двойное убийство дали 12 лет

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 67-летнего мужчины, который лишил жизни двух человек....

15.10.2020 14:46

Конотопчанину, который забил до смерти собутыльника, дали пожизненное

Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина 32-летнего конотопчанина, который с особой жестокостью лишил жизни своего товарища....

Новости

На Сумщине еще 429 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:37
На Сумщине прокуратура вернула 400 га земель стоимостью 63 млн грн
Сегодня 11:13
Сумчанка рассказала о новом виде мошенничества
Сегодня 11:10
8 лет проведут за решеткой мужчина и женщина за разбойное нападение на пенсионера на Сумщине
Сегодня 10:39
В Сумах Госпродпотребслужба изымает из магазинов мясо, на которое нет документов
Сегодня 10:33
«Виктория» вылетела из Кубка Украины
Сегодня 10:27
Автопарк сумского «Электроавтотранса» пополнился двумя автобусами
Сегодня 10:16
Где в Сумах производят кислород для больных коронавирусом
Сегодня 09:55
Дзюдоисты с Сумщины стали третьими на Гимназиаде
Сегодня 09:33
На Сумщине за день вакцинировали 2435 человек от COVID-19
Сегодня 09:11
В Сумах на очередной капремонт подземного перехода потратят 3 млн грн
Сегодня 09:01
Сумчани можуть взяти участь у конкурсі з розвитку критичного мислення
Сегодня 08:12
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
Вчера 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.