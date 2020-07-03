В Сумах Госпродпотребслужба изымает из магазинов мясо, на которое нет документов Изъято 132 кг мяса, которое реализовывалось с нарушением установленных законодательством требований к обороту пищевых продуктов.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области по обращению гражданина было осуществлено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) магазина в г. Сумы, который осуществляет реализацию мяса и мясопродуктов.

В ходе проверки было установлено, что оператор рынка осуществляет оборот пищевых продуктов собственного домашнего производства, а именно: мясо свиное, говяжье, сало, балык, печень, тушки нутрий, тушки кроликов и др., которые изготавливаются на мощностях, по которым не получено эксплуатационного разрешения.

На пищевых продуктах отсутствует отметка годности, продукция поступает в реализацию без каких-либо сопроводительных документов. Отсутствуют какие-либо подтверждения о проведении предубойного осмотра и послеубойного осмотра животных и продуктов убоя от них. Учитывая вышеизложенное было принято решение об изъятии из обращения пищевых продуктов.