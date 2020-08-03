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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:55137

38 учителей начальных классов с Сумщины успешно прошли второй этап сертификации

Закончился второй этап сертификации - самооценка учителями собственного педагогического мастерства.

Во втором этапе оценивания приняли участие 38 учителей начальной школы заведений общего среднего образования региона.

По информации начальницы управления Государственной службы качества образования в Сумской области Аллы Рябухи, все они допущены к третьему этапу - изучение практического опыта работы. Среди них 28 педагогов из городских школ области и 10 - из школ сельской местности.

Почти половина участников - 17 учителей из 38 имеют категорию специалиста или вторую квалификационную категорию и рассматривают сертификацию как способ повысить собственное педагогическое мастерство; а 11 педагогов первой и высшей квалификационной категории видят в ней мотивацию для непрерывного профессионального развития.

Третий этап сертификации - изучение практического опыта работы состоится в период с 20 сентября по 12 ноября 2021 года. Сейчас Государственная служба качества образования Украины работает над усовершенствованием и внесением изменений в методику экспертной оценки профессиональных компетенций участников сертификации путем изучения их практического опыта работы.

Необходимость таких изменений обусловлена принятием нового профессионального стандарта по профессиям «Учитель начальных классов заведения общего среднего образования», «Учитель заведения общего среднего образования», «Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)», а также особенностями организации образовательного процесса в условиях карантинных ограничений.

Справка

Государственная служба качества образования Украины совместно с Министерством образования и науки Украины и Украинским центром оценивания качества образования третий год подряд реализует пилотный проект по сертификации педагогов.

По информации Государственной службы качества образования Украины, в 2021 году 1171 учитель допущен к участию в третьем этапе сертификации.

Сертификация - это оценка профессиональных компетенций учителей. Целью ее является выявление и поощрение педагогов с высоким уровнем педагогического мастерства, которые владеют методиками компетентностного обучения и новыми образовательными технологиями и способствуют их распространению.

Педагоги, которые успешно прошли сертификацию, получат 20% надбавку к заработной плате. Успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение очередной / внеочередной аттестации педагогическим работником, а также является основанием для предоставления ему в соответствии квалификационной категории и педагогического звания.

Общество Образование Сертификация учителей
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голова Сумської ОДА

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