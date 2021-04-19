Майская сессия Сумского горсовета состоится в последнюю среду месяца Городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о созыве 26 мая очередной сессии Сумского городского совета.

Заседание начнется в 9:00.

В повестке дня вопросы расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год; отчет об исполнении бюджета Сумской городской территориальной громады за I квартал; вопросы коммунальной собственности и приватизации; вопросы земельных отношений и градостроительства.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета. До сессии городские избранники обсудят их на заседаниях постоянных депутатских комиссий, а за неделю до сессии на согласительном совете главы депутатских фракций и постоянных комиссий.

Напомним: на сегодня было назначено пленарное заседание апрельской сессии, но ее по непонятным причинам перенесли...