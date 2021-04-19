Где в Сумах производят кислород для больных коронавирусом Предприятие ООО «Техногаз-С» сегодня производит почти 90% медицинского кислорода, используемого в больницах Сумщины.

Директор предприятия Максим Курсов отметил, что до начала пандемии коронавирусной инфекции ООО «Техногаз-С» специализировалось на производстве продуктов разделения воздуха: кислород, азот, аргон, углекислый газ и т.п. Однако с прошлого года, когда начала распространяться инфекция, и возникла потребность в медицинском кислороде, руководство АО «СМНВО - Инжиниринг» решило в быстрые сроки провести модернизацию установки по получению кислорода, которая включила в себя обновление системы автоматического управления установки получения кислорода, замену необходимого сопутствующего оборудования и проведение всех наладочных работ.

В результате, 5 октября 2020 года, предприятие получило лицензию Министерства здравоохранения Украины на производство медицинского кислорода и его реализацию.

Сейчас на предприятии работают 125 рабочих, из них 56 обеспечивают работу кислородной станции. По словам директора предприятия, мощности производства пока в полной мере обеспечивают потребности городских больниц, - каждый день для медучреждений Сум необходимо 350 баллонов (в одном содержится 6 м3 газообразного кислорода) и 6 т жидкого кислорода.

Кроме больниц Сумской территориальной громады, ООО «Техногаз-С» поставляет кислород и в другие медицинские учреждения области, где лечат пациентов с COVID-19 - это Ромны, Лебедин, Глухов, Конотоп, Белополье и Ахтырка.

Контролирует процесс производства медицинского кислорода собственная лаборатория предприятия, которая подтверждает качество выпускаемой продукции.

Кроме того, важным этапом производства кислорода и дальнейшей его реализации являются гидравлические испытания, проводимые мастером Игорь Гащенко, который работает на предприятии с 1985 года. Он сообщил, что в среднем за сутки кислородом наполняется почти 350 баллонов, и все они обязательно проходят проверку на готовность к эксплуатации.

В дальнейшем руководство ООО «Техногаз-С» планирует модернизировать производство, что позволит увеличить мощности вдвое и производить до 12 т жидкого кислорода в сутки.