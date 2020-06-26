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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:1395

На Сумщине прокуратура вернула 400 га земель стоимостью 63 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным договор аренды 400 га земли государственной собственности стоимостью 63 млн грн и обязано ответчика вернуть ее научно-исследовательскому учреждению.

Установлено, что в январе 2021 года между указанной организацией и физическим лицом-предпринимателем заключен договор аренды земли сельскохозяйственного назначения. Однако указанные земли государственной собственности принадлежат учреждению на праве постоянного пользования для самостоятельного хозяйствования, потому у руководства учреждения нет полномочий распоряжаться ими.

Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентный орган в разумные сроки в суд не обратился. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура. Суд согласился с доводами прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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