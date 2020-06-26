На Сумщине прокуратура вернула 400 га земель стоимостью 63 млн грн

Установлено, что в январе 2021 года между указанной организацией и физическим лицом-предпринимателем заключен договор аренды земли сельскохозяйственного назначения. Однако указанные земли государственной собственности принадлежат учреждению на праве постоянного пользования для самостоятельного хозяйствования, потому у руководства учреждения нет полномочий распоряжаться ими.
Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентный орган в разумные сроки в суд не обратился. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура. Суд согласился с доводами прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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