«Виктория» вылетела из Кубка Украины

Со стартовым свистком команда из Николаевки сразу завладела инициативой. А 17-й минуте Борисенко решился на дальний удар из-за пределов штрафной, но мимо. Через 4 минуты с левого фланга навешивает Аржанов, все тот же Борисенко выигрывает борьбу на втором этаже, однако пробивает по воротам неудачно. В течение первой половины игры подопечные Артема Радионова потеряли еще несколько отличных возможностей увеличить свое преимущество.
Второй тайм активнее снова начали хозяева, у которых запомнился мощный удар Касьянова в штрафной, который заблокировали защитники.
На 58-й минуте уже гости создают опасный момент: Спивак после навеса с левого фланга опасно пробивает головой, но вратарь Зарубин надежно играет и забирает мяч в руки.
Поединок проходил на встречных курсах, но с небольшим количеством потенциально опасных моментов.
Настоящий пожар в штрафной «Виктории» гости создали уже на второй компенсированной рефери минуте. Воспользовавшись длинным пасом с центра поля, игроки «Олимпии» комбинируют и выводят Спивака один на один с голкипером. Он не ошибается и открывает счет во встрече 0:1.
Уже через минуту в штрафной «Олимпии» защитники сбивают Черникова, рефери свистит и назначает пенальти. К мячу подходит Цапий, мощно пробивает в правый угол, но не точно.
Итак, по сумме двух матчей счет 1:2 в пользу команды с Полтавщины, которая встретится в финале с «ЛНЗ» с Черкащины.
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