В Сумах водитель троллейбуса совершил ДТП и скрылся с места происшествия (видео) Автопроисшествие произошло на улице Ильинской. Водитель троллейбуса при изменении направления движения не убедился в безопасности выполнения своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении.

В дальнейшем руководитель троллейбуса, не останавливаясь, покинул место происшествия.

На следующий день, по имеющимся видео, работники отдела розыска и обработки материалов ДТП разыскали этот троллейбус и его водителя. На него инспекторы составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Патрульные напоминают, что оставление места дорожно-транспортного происшествия влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.