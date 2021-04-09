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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:19170

В Сумах водитель троллейбуса совершил ДТП и скрылся с места происшествия (видео)

Автопроисшествие произошло на улице Ильинской. Водитель троллейбуса при изменении направления движения не убедился в безопасности выполнения своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении.

В дальнейшем руководитель троллейбуса, не останавливаясь, покинул место происшествия.

На следующий день, по имеющимся видео, работники отдела розыска и обработки материалов ДТП разыскали этот троллейбус и его водителя. На него инспекторы составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Патрульные напоминают, что оставление места дорожно-транспортного происшествия влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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