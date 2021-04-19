На Сумщині вандалізували пам‘ятний знак загиблим за волю України Про осквернення пам’ятного знаку загиблим за волю України, який знаходиться у центрі Конотопа, до поліції повідомили небайдужі містяни.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом підрозділу. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що на пам’ятному знаку дійсно є пошкодження, а саме на одному із боків пам’ятника фарбою нанесений напис латиницею.

Наразі за даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» та проводяться всі необхідні заходи для встановлення причетної до злочину особи та її місцезнаходження.

Разом з тим працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян із проханням: якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе слідству, повідомте про це до Конотопського відділу поліції за адресою: м. Конотоп, пр. Миру, 14, або за телефонами: (068) 070-21-74 та (050) 307-98-84 чи на спеціальну лінію 102.

Будемо вдячні за допомогу, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.