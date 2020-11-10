На Сумщине нашли труп пропавшего без вести месяц назад. Убийц тоже На Сумщине полицейские разоблачили группу лиц, которых обоснованно подозревают в совершении убийства местного жителя

Принятыми мерами сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области вместе с оперативниками Шосткинского районного управления полиции совместно с отделом уголовного анализа установили причастность местного жителя к убийству 37-летнего шосткинца, которого почти месяц разыскивала вся полиция области как без вести пропавшего. Подозреваемый, вместе с двумя сообщниками, вывез пострадавшего в лес, избил его, а, чтобы скрыть преступление - тело закопали.

В начале апреля в полицию обратилась мать 37-летнего жителя Шостки. Женщина рассказала, что ее сын 27 марта этого года ушел из дома и обратно не вернулся.

На розыск без вести пропавшего шосткинца был ориентирован личный состав местной полиции, ориентировки с фотографией мужчины были разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины, соответствующая информация о поиске без вести пропавшего была размещена в средствах массовой информации. Правоохранители опросили более сотни граждан: соседей, знакомых, родственников и всех, кто мог видеть или знать о его местонахождении.

«Вскоре наши сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что к исчезновению шосткинца имеют отношение трое его знакомых, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Мужчин, которым 40, 38 и 32 года, разыскали и допросили. Свою причастность к исчезновению знакомого они сначала отрицали, впрочем, позже рассказали подробности совершенного преступления».

В тот день потерпевшего вывезли в лес и избили. Чтобы скрыть преступление - тело закопали.

Сейчас одном из злоумышленников следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство», а двум другим по ст. 396 «Сокрытие преступления» Уголовного кодекса Украины. С мужчинами общаются полицейские, которые устанавливают мотивы совершенного преступления. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.