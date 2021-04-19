На Сумщине заболеваемость COVID-19 постепенно снижается Свободны 569 коек, обеспеченных кислородом.

По словам заместителя начальника здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в области развернуто 2050 коек на базе 20 учреждений здравоохранения.

«В учреждениях здравоохранения сейчас занято 1212 коек больными и 167 - у пациентов с подозрением. Показатель занятых коек составляет 59%, - отметила Галина Хомета. - Всего кислородом обеспечено 1796 коек, или 87,6%. На сегодня 569 коек, обеспеченных кислородом, свободны».

Напомним, что индикаторный показатель загрузки коек, согласно постановлению КМУ, должен составлять не более 65%. В Сумской области еще в конце прошлой недели, в частности по состоянию на 22.04.2021, он составлял 68%.

Поэтому продолжаем придерживаться карантина, чтобы Сумская область снизила те три индикаторные показателя, которые не позволяли нам выйти из «красной» зоны эпидемической опасности. Уровень госпитализации должно быть не более 60 человек в 100 000 населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 20%, загруженность коек - не более 65%.