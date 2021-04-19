На Сумщине полицейские спасли ребенка из горящего дома 27 апреля, около 19.00, на улице Железнодорожной в Белополье загорелся один из домов.

В полицию поступило сообщение о пожаре в одном из домов в городе Белополье. На место происшествия немедленно выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Александр Ховзун и Светлана Могиленець.

Прибыв на вызов, правоохранители установили, что 24-летний мужчина смог самостоятельно выбраться, а 5-летний мальчик остался внутри.

Работники полиции, не теряя ни минуты, приняли решение проникнуть в дом. Однако из-за сильного задымления, сделать это удалось не с первого раза.

Попав внутрь, правоохранители нашли мальчика, вынесли его во двор и оказали первую домедицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а мужчина госпитализирован в больницу с многочисленными ожогами.

Между тем на место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили пожар.

По данному факту в полиции проводится проверка, устанавливается причина возгорания дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.