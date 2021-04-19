Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:45261

На Сумщине полицейские спасли ребенка из горящего дома

27 апреля, около 19.00, на улице Железнодорожной в Белополье загорелся один из домов.

В полицию поступило сообщение о пожаре в одном из домов в городе Белополье. На место происшествия немедленно выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Александр Ховзун и Светлана Могиленець.

Прибыв на вызов, правоохранители установили, что 24-летний мужчина смог самостоятельно выбраться, а 5-летний мальчик остался внутри.

Работники полиции, не теряя ни минуты, приняли решение проникнуть в дом. Однако из-за сильного задымления, сделать это удалось не с первого раза.

Попав внутрь, правоохранители нашли мальчика, вынесли его во двор и оказали первую домедицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, а мужчина госпитализирован в больницу с многочисленными ожогами.

Между тем на место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили пожар.

По данному факту в полиции проводится проверка, устанавливается причина возгорания дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 71 969 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:40
На Сумщине нашли труп пропавшего без вести месяц назад. Убийц тоже
Сегодня 16:28
На Сумщине заболеваемость COVID-19 постепенно снижается
Сегодня 16:24
Конотопский борец выиграл «серебро» чемпионата Украины
Сегодня 16:15
На Сумщине полицейские спасли ребенка из горящего дома
Сегодня 15:45
Жителя Сумщины будут судить за убийство сестры
Сегодня 15:12
Челендж #КНИЖКОМАСКА проходить у Сумах
Сегодня 15:07
На Сумщине в ДТП травмированы двое
Сегодня 14:42
Из-за ретрансляции NewsOne сумской канал получил предупреждение
Сегодня 14:27
На Сумщине экс-главу села подозревают в махинациях на 400 тыс. грн
Сегодня 14:11
На Сумщине будут работать 140 пунктов вакцинации от COVID-19
Сегодня 13:59
В Сумах инклюзивно-ресурсный центр № 1 возобновил проведение комплексной оценки
Сегодня 13:52
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.