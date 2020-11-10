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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12401

Жителя Сумщины будут судить за убийство сестры

Недригайловским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Роменщины, который лишил жизни свою родную сестру.

Событие произошло 4 марта 2021 года в пгт Недригайлов. Около 15.00 в дом к сестре пришел ее брат. Между родными людьми определенное время продолжался спор за раздел имущества умерших родителей. В частности, брат и сестра не могли поделить родительский дом. В тот день между ними на этой почве возникла ссора, во время которой брат сначала нанес сестре несколько ударов кулаком в лицо, а затем дважды ударил ножом в живот. От полученной травмы 44-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы избежать разоблачения, мужчина вывез тело на авто за город, облил бензином и сжег. Транспортное средство, принадлежавшее сестре, оставил себе. Именно во время управления этой машиной его остановили полицейские. После непродолжительного общения с правоохранителями мужчина сознался в содеянном.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. На приговор суда он ждет за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Убийство
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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