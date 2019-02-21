Сумська музична школа відзначила 45-у річницю з дня заснування Сумська ДМШ № 4 відзначила свою 45-у річницю та провела з цієї нагоди звітний концерт.

За цей період школа виховала цілу плеяду талановитих фахівців. Очолює ДМШ Любов ОВЧИННІКОВА. Учні школи постійно стають переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, демонструючи високий рівень професіоналізму. Велика частка випускників продовжують навчання у вищих мистецьких навчальних закладах України та зарубіжжя. У школі працюють такі відділи: фортепіанний, вокальний, естрадний, оркестровий, народних інструментів, музично-теоретичний. Окрім того, своє 10-річчя відзначають фольклорний ансамбль викладачів «Співоче джерело», дитячий фольклорний ансамбль «Світанок» (під керівництвом Вікторії ДОКАЛЕНКО), інструментальне тріо «Овація» (керівник – Артем УСЕНКО), учнівський ансамбль скрипалів «Концертіно» (керівник – Людмила ДЯЧЕНКО). Також викладачі і учні підготували відеозвіт.