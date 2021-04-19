На Сумщине экс-главу села подозревают в махинациях на 400 тыс. грн На Сумщине сообщено о подозрении бывшему главе сельского совета в незаконном выделении земли с ущербом в 400 тыс. грн.

Шосткинской окружной прокуратурой 27 апреля сообщено о подозрении на это время уже бывшему главе сельского совета, который путем подделки документов незаконно выделял землю местным жителям, а также присвоил имущество громады (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч . 2 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, глава села с целью получения неправомерной выгоды для других лиц в июле 2020 года подделал решение сессии об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления границ земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев) для их дальнейшей незаконной передачи местным жителям. На основании указанных документов было зарегистрировано право собственности на 17 га земли за тремя гражданами. Такими противоправными действиями глава сельского совета охраняемым законом общественным интересам причинил тяжкие последствия в сумме почти 400 тыс. грн.

В то же время, увольняясь с должности, глава села передал на баланс громады не все имущество, которым пользовался. В частности, присвоил офисную технику.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.