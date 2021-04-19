Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11230

На Сумщине экс-главу села подозревают в махинациях на 400 тыс. грн

На Сумщине сообщено о подозрении бывшему главе сельского совета в незаконном выделении земли с ущербом в 400 тыс. грн.

Шосткинской окружной прокуратурой 27 апреля сообщено о подозрении на это время уже бывшему главе сельского совета, который путем подделки документов незаконно выделял землю местным жителям, а также присвоил имущество громады (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 и ч . 2 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, глава села с целью получения неправомерной выгоды для других лиц в июле 2020 года подделал решение сессии об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления границ земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев) для их дальнейшей незаконной передачи местным жителям. На основании указанных документов было зарегистрировано право собственности на 17 га земли за тремя гражданами. Такими противоправными действиями глава сельского совета охраняемым законом общественным интересам причинил тяжкие последствия в сумме почти 400 тыс. грн.

В то же время, увольняясь с должности, глава села передал на баланс громады не все имущество, которым пользовался. В частности, присвоил офисную технику.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 71 969 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:40
На Сумщине в ДТП травмированы двое
Сегодня 14:42
Из-за ретрансляции NewsOne сумской канал получил предупреждение
Сегодня 14:27
На Сумщине экс-главу села подозревают в махинациях на 400 тыс. грн
Сегодня 14:11
На Сумщине будут работать 140 пунктов вакцинации от COVID-19
Сегодня 13:59
В Сумах инклюзивно-ресурсный центр № 1 возобновил проведение комплексной оценки
Сегодня 13:52
На Сумщине от COVID-19 привилось 16894 человека
Сегодня 13:47
Школярка із Сум – призерка Міжнародної конференції юних дослідників ICYS-2021
Сегодня 13:40
Сумской облсовет решил обождать с выражением недоверия губернатору
Сегодня 12:59
Ночью на Сумщине горел жилой дом (видео)
Сегодня 12:56
На Сумщине в аварии пострадали водитель и малолетняя пассажирка
Сегодня 12:48
Экс-регионал усидел в кресле первого замглавы Сумского облсовета
Сегодня 12:40
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.