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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:59163

На Сумщине будут работать 140 пунктов вакцинации от COVID-19

Об этом сообщила во время брифинга заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета.

В Сумской области с конца апреля будут работать 140 пунктов прививки, в которых можно вакцинироваться против COVID-19. Всего в Украине работает 2127 таких пунктов.

Все они расположены в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинские услуги, и оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в таких пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку можно записаться через семейного врача или регистратуру пункта прививки. Найти адрес и телефон ближайшего к вам пункта прививки можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Для проведения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Прививки будут проводить вакциной AstraZeneca-SKBio, 367200 доз которой Украина получила в рамках глобальной инициативы COVAX. Также этой вакциной будут прививать тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca уже в мае.

Вакцина AstraZeneca-SKBio, произведена в Южной Корее, идентична по составу и технологии производства и взаимозаменяема к AstraZeneca / CoviShield, изготовленной по лицензии в Индии. Поэтому те, кто получил первую дозу AstraZeneca / Covishield, может сделать вторую прививку вакциной AstraZeneca-SKBio.

Сейчас в Украине прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, людей старше 65 лет, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Если вы не относитесь к приоритетным группам вакцинации против COVID-19, то можете записаться в список ожидания на вакцинацию с помощью приложения или портала «Дія» или через контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19.

Общество Вакцинация
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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