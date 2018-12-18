В Сумах инклюзивно-ресурсный центр № 1 возобновил проведение комплексной оценки КУ «Инклюзивно-ресурсный центр № 1» возобновил проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка.

Комплексная оценка в коммунальном учреждении будет проходить согласно графику по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Родители и педагоги могут получить консультацию с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефону 701-971. Что касается возобновления работы, следите на странице инклюзивного ресурсного центра в Facebook и на сайте.