В Сумах инклюзивно-ресурсный центр № 1 возобновил проведение комплексной оценки

Комплексная оценка в коммунальном учреждении будет проходить согласно графику по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических требований.
Родители и педагоги могут получить консультацию с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефону 701-971. Что касается возобновления работы, следите на странице инклюзивного ресурсного центра в Facebook и на сайте.
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