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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:52142

В Сумах инклюзивно-ресурсный центр № 1 возобновил проведение комплексной оценки

КУ «Инклюзивно-ресурсный центр № 1» возобновил проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка.

Комплексная оценка в коммунальном учреждении будет проходить согласно графику по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Родители и педагоги могут получить консультацию с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефону 701-971. Что касается возобновления работы, следите на странице инклюзивного ресурсного центра в Facebook и на сайте.

Общество Инклюзивный ресурсный центр
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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