Сегодня «Виктория» сыграет за финал Кубка Украины (трансляция) Сегодня, 28 апреля, в Николаевке Сумского района пройдет ответный полуфинал Кубка Украины по футболу среди аматоров.

В 15.00 на поле выйдут местная «Виктория» и «Олимпия» из Савинцев с Полтавщины. Первый матч завершился вничью 1:1.