Жителя Сумщины будут судить за ДТП, в котором погибли два пассажира Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Ахтырского района, нарушение правил дорожного движения которого привело к гибели двух человек.

Речь идет о ДТП, которое произошло 23 января 2021 года на автодороге «Лохвица – Гадяч – Ахтырка - КПП Великая Писаревка». Двигаясь вблизи с. Молодецкое Ахтырского района водитель автомобиля ВАЗ-21101 при обгоне попутного транспортного средства не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибли 53-летний и 17-летний пассажиры этого авто. Водитель и еще один пассажир состоялись легкими телесными повреждениями.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Приговор обвиняемый ждет за решеткой.